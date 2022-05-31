شكرا لقرائتكم خبر عن فلاورد ترعى حفلي التخرج والتميز في جامعة الملك سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كجزء من استراتيجيتها في مجال المسؤولية الاجتماعية، قامت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة بالمشاركة في رعاية حفل تخرج طالبات كلية الآداب وحفل التميز للدكتوراة والماجستير والعشر الأوائل من البكالوريوس في جامعة الملك سعود - البنات في الرياض.

وشملت مشاركة فلاورد في الحفلين تزيين المسرح، وصالة الاستقبال، وغرفة التشريفات بمجموعة باهرة من الورود التي لاقت إعجاب الحضور؛ كما تم توزيع ما يزيد عن 2000 وردة على جميع الخريجات مع تقديم كود خصم للطالبات بمناسبة التخرج.

ويذكر انه تم تكريم فلاورد من قبل راعية الحفل حرم أمير منطقة الرياض صاحبة سمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود وذلك بتقديم درع تذكاري كما قامت إدارة الجامعة بإبداء تقديرها وشكرها لفلاورد على مشاركتها في الحفل البهيج على المسرح ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المدير التنفيذي للنمو في فلاورد، السيد/ محمد العريفي: "يسعدنا أن نشارك جميع الخريجات فرحتهن في هذه المناسبة السعيدة، كما نتقدم لهن ولذويهن بأحر التبريكات ونتمنى لهن مستقبل زاهر مليء بالنجاحات. ونود أيضاً شكر صاحبة سمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود وجامعة الملك سعود على تكريمهم لنا في الحفل. نحن في فلاورد نحرص على تمكين المرأة ودعم الشباب في كافة المحافل ونحرص دوماً على البحث عن فرص التمكين والدعم في جميع المجتمعات التي نعمل فيها."

يذكر أن فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.