شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة سلامة الغذاء تبحث مع نظيرتها الأردنية سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصري مع نظيره الأردنى الدكتور نزار مهيدات، مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء سبل التعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق آليات توفير الغذاء الآمن مما ينعكس علي زيادة حجم التبادل التجاري المشترك بما يضمن سلامة المواطن المصري والأردني بالمنتجات التي تعرض بالأسواق المحلية والتصديرية وبناء علاقة تكاملية بين الجانبين من خلال بحث إمكانية إبرام مذكرة تفاهم لزيادة التعاون ونقل الخبرات خلال الفترة القادمة.

وجاء ذلك علي هامش ملتقي أعمال البعثة التجارية المصرية والتي إنطلقت بمشاركة 47 شركة مصرية من مصنعي ومصدري الصناعات الغذائية إلى المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 29-31 مايو الجارى، والتي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصرية والمجلس التصديري للتعبئة والتغليف بالتعاون مع غرفة تجارة عمان، نقابة تجار المواد الغذائية فى الاردن، ومكتب التمثيل التجارى فى عمان، وبمشاركة حوالى 300 مستورد من (الاردن - فلسطين - سوريا - العراق) بهدف زيادة حجم التبادل التجاري وزيادة الصادرات والشراكات المصرية.

ومن جانبة قال الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصري " نسعي إلى التعاون بين الأجهزة الرقابية المعنية بين مصر والأردن لتكافئ أنظمتها ولمعايرها مما ينعكس على سرعة وسهولة نفاذ المنتج الغذائي عبر الموانئ بما يحقق توافقها مع شروط سلامة الغذاء بما يحقق سلامه المستهلك في القطرين الشقيقين.

كما اكد علي ضرورة أن يكون تكافؤ الأنظمة والمعايير المطبقة والمعتمدة لدي مصر والأردن سيسهل عملية التبادل التجاري دون أي عراقيل غير مبرره، وأن يكون لدينا قناة خاصة يمر من خلالها المنتجات بدون أي صعوبة، مشيرا إلى أن زمن الافراج الجمركي يمثل أول التحديات التي تواجه الشركات وبناء علي توجيهات دوله رئيس الوزراء قد تبني سياسات أدت الي تم تخفيض زمن الافراج إلي 3 أيام ونستهدف أن تصبح مدة هذا الأفراج يوم واحد.

وأضاف أن الواردات الغذائية احدي انشطه سلامه الغذاء الرقابية التي خص بها الهيئة حصريا وان الهيئة وتعتمد عند إصدارها للقواعد الفنية الملزمة الخاصة بسلامه الغذاء ان تكون ذات مرجعية دولية وتراعي الاسس العلمية، كما نص قانون 1 لسنه 2017 الخاص بأنشاء الهيئة، وان تطبق مبادئ الشفافية بتداولها قبل الاعتماد مع القطاع الخاص وان يتم نشرها في الوقائع المصرية .

ونوه إلي أهمية تبني حملات لنشر الوعي والثقافة بأهمية ومعايير سلامة الغذاء حيث انها من أبرز التحديات التي تواجه قطاع تداول الغذاء خاصة في ضوء النشر المضلل علي صفحات التواصل الأجتماعي.

وأوضح الدكتور نزار مهيدات مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالأردن أنه تم تأسيس المؤسسة عام 2003 بهدف إصدار رقابة نوعية علي المنتجات الغذائية والدوائية للمستهلك الأردني إعتماداً علي قواعد فنية يتم من خلالها تطبيق المواصفات التي تضمن في النهاية تقديم منتج آمن للمواطن، وذلك من خلال فحص المنتج المحلي والمستورد، كما أن المؤسسة تقوم بالعديد من الفحوصات لتأكيد سلامة الصادرات الأردنية للدول الأخرى، مشيراً الي أن المنتجات المصرية ترقي الي المعايير المطبقة بالأردن.

أكد ضرورة وجود علاقة تكاملية وشراكة بين الدول العربية خاصة مع جمهورية مصر العربية فيما يخص الأمن الغذائي وسلامته الإنتاجية، في ظل الظروف الصعبة والتهديدات التي تواجه العالم حاليا بقطاع المواد الغذائية وتؤثر على توفيرها مشيرا أن المؤسسة جاهزة لتبسيط الإجراءات وتسهيلها فيما يتعلق بحركة تجارة السلع الغذائية بين الأردن ومصر وفق ما تقتضيه الإجراءات النافذة والمعايير المهنية، وبما يضمن حصول المواطنين على غذاء سليم.

ودعا إلى ضرورة وجود إنتاج غذائي تبادلي بين الدول العربية والتعامل مع بعض بشكل تكاملي لتجاوز التحديات التي تواجه العالم بهذه القضية في ظل أن بعض الدول المنتجة ستواجه أزمة نقص بالإنتاج بالسنوات المقبلة.