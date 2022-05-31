شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 124.10دولار لبرنت و119.30دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 124.10دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 119.30دولار للبرميل.

وقال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن اتفاق حظر النفط الروسي "حل معقول"، وإقصاء البنوك الروسية من "سويفت" سيؤثر بشكل أكبر على الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن الاتحاد سيناقش اليوم كيفية تطوير القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي، معلقا:"هناك حاجة لفعل المزيد بشكل جماعي".

وأضاف منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام مرئية، أنه تم التوافق على الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا بما فيها النفط بشكل جزئي والبنوك الروسية، منوها بأن القمة الأوروبية ستبحث زيادة الإنفاق العسكري وتنسيق المشتريات العسكرية.

وشدد بوريل على أنه تم التوافق على الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا بما فيها النفط بشكل جزئي والبنوك الروسية، مضيفا:"هناك خطة لحظر 90% من واردات النفط من روسيا بنهاية العام وسيكون هناك استثناء للدول التي تتلقاه برا".

وقالت صحيفة الجارديان، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي التخلي عن سياسة فرض عقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لأن أضرار هذا الأسلوب أكثر من منافعه، وأشارت إلى أن هذا النهج يتسبب في معاناة كبيرة على مستوى العالم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

ما يقرب من ستة ملايين أسرة في بريطانيا سيواجهون بشكل دائم في فصل الشتاء المقبل مشكلة احتمال قطع التيار الكهربائي بسبب استمرار سياسة فرض العقوبات على روسيا، مشيراً إلى أن هذا هو حال ملايين آخرين في جميع أرجاء أوروبا.

وعلى الرغم من معاناة الدول الأوروبية من أزمات الطاقة والأسعار والعقوبات المفروضة على الكرملين إلا أن الأموال مازالت تتدفق على روسيا، حيث تحصل على حوالي مليار دولار يومياً مقابل صادرات النفط إلى الدول الأوروبية.