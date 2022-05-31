شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تواصل التراجع وعيار 21 يسجل 1010جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا بحوالي 5 جنيهات للمرة الثانية عقب تراجع 5 جنيهات صباحا، وسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 1010 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، وذلك مع تراجع في الطلب على الذهب.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 875 جنيهات. عيار 21 يسجل 1010 جنيها. عيار 24 يسجل 1154 جنيها. الجنيه الذهب 8080 جنيها.

وأعلنت شعبة الذهب في وقت لاحق أن هناك اتجاها لإعادة طرح الذهب عيار 14 وذلك مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة، وذلك بهدف توفير بدائل أمام المستهلكين في كافة محافظات الجمهورية، الأمر الذي ينعكس على حجم مبيعات الذهب.

وأضافت شعبة الذهب، أن الطلب على المعدن النفيس متذبذب في مصر ويشهد تغيرات عدة فى ظل هبوط الأسعار من مستويات 1250 إلى 1015 جنيها، وهو ما جعل البعض يتخذ قرارا بإعادة البيع وذلك تجنبا للتعرض للخسائر.