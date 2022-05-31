شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إجراءات تقييم المتقدمين لمسابقة وزارة الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدء تقييم المتقدمين للتعاقد على عدد (1000) وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، والبالغ عددهم 13 ألفا 96 متقدما.. وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن هذا التقييم:

1-بدء تقييم المتقدمين للتعاقد على عدد (1000) وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، والبالغ عددهم 13 ألفا 96 متقدما.

2- تقييم المتقدمين لمسابقة وزارة الأوقاف تتم خلال الفترة من 5 إلى 23 يونيو المقبل.

3- المتابعة من خلال الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية التي تقدموا عليها https://jobs.caoa.gov.eg/ .

4- تنفذ أعمال التقييم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع له، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا

5- أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكتروني بدءا من دخول الممتحن وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشري، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف.

6- المنظومة توفر كافة متطلبات العدالة والنزاهة في اختبار المتقدمين.