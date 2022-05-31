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ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات بعد وقف إصدار شهادات الادخار

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القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر وقف إصدار شهادات الادخار 18%.

 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 10158 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 1734 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 12478 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 4115 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1738 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2619 نقطة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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