شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الانتاج والاستهلاك والاستثمار في كوريا الجنوبية الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء تراجع الناتج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في كوريا الجنوبية خلال نيسان/أبريل الماضي مقارنة بالشهر السابق، في أحدث إشارة على أن زخم الانتعاش الاقتصادي لا يزال هشا وسط حالة عدم اليقين المتزايدة.

ووفق بيانات هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية انخفض الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر0% شهريا بعد نموه بنسبة 6ر1% خلال آذار/مارس الماضي. وسجل الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي نموا بنسبة 5ر4% سنويا.

كما انخفضت مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية، وهي مقياس للإنفاق الخاص، للشهر الثاني على التوالي خلال نيسان/أبريل الماضي، حيث سجلت تراجعا بنسبة 2ر0% الشهر الماضي، بعد انخفاض بنسبة 7ر0% على أساس شهري خلال آذار/مارس الماضي.

وانخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 5ر7% شهريا في نيسان/أبريل الماضي، بعد تراجعه بنسبة 2ر2% في الشهر السابق ليستمر تراجع هذا الاستثمار للشهر الثالث على التوالي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن هذه هي المرة الأولى منذ 26 شهرًا التي ينخفض فيها الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في الوقت نفسه.

وقال أو وون-سون، المسؤول رفيع المستوى في هيئة الإحصاء للصحفيين "الطلب المحلي لا يزال بطيئا نوعا ما. كما أن زخم النمو الاقتصادي يظهر تحركات متقطعة".

ويسير رابع أكبر اقتصاد في آسيا على مسار الانتعاش على خلفية الصادرات القوية وتحسن الإنفاق الخاص، بيد أنه في الوقت نفسه يواجه حالة من عدم اليقين الاقتصادي المتزايد حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى زيادة الضغط على التضخم وسط حرب روسيا مع أوكرانيا.