تعرف على تطور خطط وإستراتيجيات الهيدروجين عالميا

القاهرة - سامية سيد - استقر عدد الدول التى أعلنت عن إستراتيجيتها الوطنية للهيدروجين عند 18 دولة، وباتت القائمة النهائية للدول التى أعدت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين تشمل غالبية الدول الأوروبية مثل ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وهولندا ، كما تضم دول فى منطقة آسيا / المحيط الهادى ، منها أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين الربع الأول 2022.

وتابع التقرير، الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، أنه فيما يتعلق بمنطقة الأمريكيتين ، فتضـم القائمة كل من كندا وتشــــيلى وكولومبيا وبخلاف ذلك ، بلغ عدد الدول التى تعمل على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين نحو 9 دول ، كما يوجد عدد لا بأس به من الدول التى أنهت أو تعمل على إعداد خارطة طريق للهيدروجين بإجمالى 13 دولة . وبذلك يصـل عدد الدول التى بدأت تعمل على إعداد خطط واســتراتيجيات وطنية للهيدروجين إلى 40 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى الذى أعلن عن الاستراتيجية الأوروبية للهيدروجين منتصف عام 2020.