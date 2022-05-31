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1.3 مليار جنيه صادرات 10 شركات تابعة للقابضة للصناعات الكيماوية 2020-2021

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القاهرة - سامية سيد - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للقابضة للصناعات الكيماوية ، أنه رغم تأثير جائحة ، وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن القابضة وشركاتها التابعة تجاوزت تلك التحديات من خلال زيادة الصادرات خلال العام المالى 2020-2021 ، مقارنة بالعام المالى السابق .

 

 

أضاف مصطفى لـ"الخليج 365" أن الصادرات بلغت نحو 1.326 مليار جنيه العام المالى 2020-2021 بزيادة نحو 200 مليون جنيه عن صادرات العا المالى 2019-2020 ، لافتا أن شركة الصناعات الكيماوية كيما تصدرت قيمة الصادرات بنحو 928.9 مليار جنيه ، تليها شركة النصر للاسمة بقيمة 176 مليون جنيه ثم شركة الشرقية ايسترن كومبانى بنحو 75.7 مليون جنيه.

 

أشار ان صادرات مصر لصناعة الكيماويات بلغت 40.3 مليون جنيه ، وبلغت صادرات سيناء للمنجنيز نحو 57 مليون جنيه والمكس للملاحات نحو 40 مليون جنيه .

 

أوضح ان القابضة للصناعات الكيماوية التي حققت نحو 22 مليار جنيه إيرادات العام المالى الماضى ، تسعى لتعظيم الصادرات العام المقبل للمساهمة بشكل أكبر في دعم قطاع الصادرات المصرية ، من خلال فتح أسواق جديدة للشركات التابعة ، تزامنا مع زيادة الإنتاج الموجهة للتصدير؛ بما يضمن حصيلة مناسبة من العملة الصعبة ؛لدعم موارد الشركات من جانب والمساهمة في ضخ استثمارات جديدة فيها من جانب آخر.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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