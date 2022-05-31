شكرا لقرائتكم خبر عن "البلطي بكام النهاردة؟".. تعرف على أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 31-5-2022، استقرارا ملحوظا، حيث بلغ سعر كيلو البلطى مقاس 1 من 33 إلى 41 جنيها مقابل سعر 34 إلى 42 جنيها، والبلطى مقاس 2 من 23 إلى 39 جنيها، والبلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها، والفيليه البلطى 30 إلى 140 جنيها وقشر البياض 65 إلى 115 جنيها.

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 2 تسجيل مستويات 30 إلى 50 جنيها وقراميط 10 إلى 20 جنيها والثعابين 50 إلى 230 جنيها والمكرونة الخليجى من 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها والبرانيس الاسكندرانى 55 إلى 65 جنيها.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 52 إلى 60 جنيها والمكرونة السويسى 60 إلى 75 جنيها، والبرانيس الإسكندرانى.