شكرا لقرائتكم خبر عن مع سعى أوروبا لتنويع إمداداتها.. 12 مشروعا للغاز متوقع اتخاذ قرار الاستثمار بها 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يشهد عام 2022 اتخاذ قرار الاستثمار النهائى فى عدة مشاريع للغاز الطبيعى المسال مقترحة جديدة فى الولايات المتحدة وأســـتراليا وكندا، بعد أن صعدت مجدداً قضايا أمن الطاقة على الواجهة، واحتلت الأولية على أجندة الطاقة العالمية، فى ظل سـعى أوروبا نحو تنويع إمداداتها والاعتماد بقوة على إمدادات السـوق العالمى للغاز الطبيعى المسـال وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين للربع الأول2022 .

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، أن القائمة تضم نحو 12 مشروعاً بإجمالى 153.75 مليون طن / السنة، منها ستة مشاريع فى الولايات المتحدة الأمريكية وحدها .

وأضاف التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك " أن تلك المشروعات هى المرشــحة بقوة للتنفيذ فى المدى المنظور فى ظل التقارب الأوروبى الأمريكى فى قضـايا أمن الطاقة والسـعى نحو التخلص التدريجى من الاعتماد على إمدادات الغاز من روسيا عبر خطوط الأنابيب .