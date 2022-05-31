شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر 5 مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى بولندا عام 2021 .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من البيانات المتعلقة بحجم التبادل التجاري "الصادرات والواردات" المصرية البولندية خلال عام 2021، وفقا لما يلي:

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى بولندا إلى 204.5 مليون دولار، مقابل 123.4 مليون دولار خلال عام 2020 بارتفاع بلغ 65.8%.

بلغت قيمة الواردات المصرية من بولندا 504 مليون دولار، مقابل 498.2 مليون دولار خلال عام 2020 بارتفاع 1.2%.

708.5 مليون دولار ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وبولندا، مقابل 621.6 مليون دولار خلال عام 2020 بارتفاع 14%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى بولندا خلال عام 2021

1. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 43.5 مليون دولار.

2. فواكه بقيمة 28.3 مليون دولار.

3. حديد وصلب بقيمة 15.1 مليون دولار.

4. حشو ولباد للمنسوجات بقيمة 11.3 مليون دولار.

5. زجاج ومصنوعاته بقيمة 10.9 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من بولندا خلال عام 2021

1. فواكه بقيمة 147.8 مليون دولار.

2. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 71.7 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 39.9 مليون دولار.

4. منتجات الصيدلة بقيمة 23.7 مليون دولار.

5. ومطاط ومصنوعاته بقيمة 23.4 مليون دولار.