شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محاور على طاولة منتدى النمو الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد الأكاديمية المالية، اليوم الثلاثاء، منتدى النمو الاقتصادي، وذلك عبر لقاء افتراضي مباشر بعنوان «الآثار الاقتصادية الوطنية للأمن السيبراني على المملكة».

وسيتحدث خلال المنتدى عدد من القيادات في القطاعَين العام والخاص، الذين سيسلطون الضوء على خمسة محاور رئيسية تتضمن: اقتصاد الأمن السيبراني وحوكمة وإستراتيجية الأمن السيبراني وتشريعات الأمن السيبراني وبناء القدرات والعامل البشري، بالإضافة إلى منظومة الأمن السيبراني بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسيشارك في المنتدى كل من المختص في الإستراتيجية والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني د. ماجد السهلي. ويأتي تنظيم منتدى النمو الاقتصادي ضمن أهداف الأكاديمية المالية في تعزيز الحوار البنَّاء وبناء شراكات إستراتيجية فعَّالة تخدم مصالح القطاع المالي، وتقديم برامج توعوية للمختصين والمهتمين في القطاع، حيث تعقد الأكاديمية مجموعة من الفعاليات واللقاءات مع قيادات وخبراء في القطاع لمناقشة التوجهات والتحديات التي تواجه القطاع المالي.

ودعت الأكاديمية جميع المهتمين في القطاع المالي بصفة عامة والأمن السيبراني بصفة خاصة بالتسجيل لحضور اللقاء الافتراضي إلكترونيًّا.