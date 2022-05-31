شكرا لقرائتكم خبر عن 8.8 مليار ريال وفرا من تقليل الوقود المستهلك في إنتاج المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه م. عبدالله العبدالكريم أن نتائج التحول والابتكار تؤدي إلى خفض في الانبعاثات الكربونية بنحو 34 مليون طن سنويا بحلول 2024، فيما سيوفر في ميزانية الدولة نتيجة تقليل الوقود المستهلك في إنتاج المياه بما يعادل 8.8 مليار ريال سنويا، منوها بوجود العديد من الفرص الاستثمارية، أهمها التصنيع المحلي بالتناضح العكسي وبمواصفات متقدمة فيها خفض الاستهلاك ورفع الكفاءة إضافة إلى الاستثمار في مياه الرجيع والمهمة في الصناعة.

جاء ذلك خلال أعمال مؤتمر «الابتكار يقود تحلية المياه»، الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالشراكة مع منظمة التحلية العالمية في مدينة جدة، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، ومشاركة خبراء وباحثين ومبتكرين محليين وعالميين من 20 دولة.

وقال العبدالكريم: إن قطاع تحلية المياه في المملكة يسعى للعديد من المبادرات ذات الأثر الإيجابي على البيئة وزيادة الكفاءة وخفض التكلفة وطرحها لخدمة العالم والبشرية من خلال الأبحاث والابتكارات، وجعل المياه أكثر سهولة في الوصول لا سيما مع وجود شح في المياه بالعديد من الدول، مؤكدا أن المملكة تنعم بالأمن المائي. وأضاف العبدالكريم: إن المملكة تعمل بمسؤولية كبيرة نابعة عن كونها قائدة وجزءا أساسيا دوليا لتحلية المياه في العالم وابتكاراته التطبيقية وإيجاد حلول مستدامة بيئية ومالية وتقنية، والطموح في أن تكون التحلية عنصرا مهما في زيادة الناتج المحلي والمحتوى المحلي وخفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة في المملكة وخارجها.

وأوضح أن المملكة رائدة في صناعة تحلية المياه، واليوم هي رائدة تعدين مياه الرجيع غير المستغل، وتعمل على تعظيم الاستفادة منه في مجالات صناعية وصحية، مع عدم إهمال الجوانب المتعلقة بصناعة التحلية ولدى المملكة كافة الممكنات والعنصر البشري والعقول النيرة الشغوفة والتي تقود الوطن نحو بناء المستقبل، مشيدا بدور الأيادي الوطنية الفنية والهندسية.

ونوه بوجود تعاون جهات مختصة عالمية في موضوع استخراج الليثيوم من مياه البحار، الذي يعد العنصر المهم في تخزين الطاقة والمواكب للتوجه الصناعي العالمي في كافة القطاعات الكهربائية، مشيرا إلى أن الاستثمارات المطروحة تحتاج إلى عقول مبتكرة واستثمار جريء، فيما يوجد تعاون مع 10 تحالفات عالمية للعمل وتطبيق مثل هذه الابتكارات لاستخراج معادن قيمة من مياه الرجيع.

ولفت العبدالكريم إلى أن معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية بالجبيل يتمتع بالعلاقات الدولية والمحلية وهو من المعاهد الناضجة على مستوى العالم في أبحاث التحلية وتطبيقها، واليوم لدينا نتائج أبحاث لأيونات المغنيسيوم المهمة للصحة والمستخدمة في صناعة المياه الصالحة للشرب وتم تطبيقها في منظومات إنتاج الشعيبة، فيما أجريت أبحاث بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل لأثر أيونات المغنيسيوم في الصحة وكانت نتائج جيدة في صناعة المكملات فيما يمتلك المعهد العديد من الأفكار الخاصة في خفض التكلفة ورفع الإنتاجية وكيفية إنتاج المياه الخضراء بدون مواد كيميائية وبدون طاقة من مصادرها التقليدية.

ويُعدّ المؤتمر بمثابة منصة عالمية تجمع أكثر من 120 خبيرا وعالما ومستثمرا ونحو 30 من المنظمات الرائدة عالميا في مجال تحلية المياه، كما يوفر فرصة مهمة لمناقشة أحدث الإنجازات والابتكارات في صناعة التحلية، لتصميم خارطة طريق لمستقبل أكثر استدامة لقطاعات المياه على مستوى العالم.