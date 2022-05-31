شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب دعمت تنامى الطلب العالمي على الغاز المسـال.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطور الطلب على الغاز الطبيعى المسال فى الأســواق العالمية خلال الربع الأول من عام 2022 ، فقد بات واضـحـا اسـتمرار تنامى الطلب العالمى على الغاز الطبيعى المسـال، مدعوما بنمو الطلب الأوروبى عليه ، حيث بلغ إجمالى الواردات 103.7 مليون طن مقارنة بنحو 97.2 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021 بمعدل نمو مرتفع بلغ نحو 6.9 % على أساس سنوى وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال الربع الأول 2022 .

وأشار التقرير الصادر عن منظمة "أوابك " أن السمة الأساسية للسوق العالمى ككل خلال الربع الأول من عام 2022 هو استمرار الديناميكية التى تنسـم بها تجارة الغاز الطبيعى المسـال ، والتى تمثلت فى تنامى الطلب الأوروبى بشكل غير مسبوق بسـبب التوترات السياسية فى القارة الأوروبية على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية ، وحالة عدم اليقين بخصوص مستقبل إمدادات الغاز الطبيعى من روسيا ، وقد جاء ذلك على حساب الأسعار التى ارتفعت إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة فى تاريخ صناعة الغاز الطبيعى المسـال .

ووتابع التقرير، الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك " أنه على إثر الطلب الأوروبى المرتفع ، تراجعت واردات السـوق الأسيوى خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 67.8 مليون طن ، مقابل 73.8 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021 ، بنسبة تراجع غير معتادة بلغت على أساس سنوى 8.1 % .