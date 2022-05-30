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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي التقى عبر الاتصال المرئي، برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين في لجان اتحاد الغرف التجارية السعودية، بحضور عدد من وكلاء الوزارة وممثلي اللجنة.

وأكد الراجحي خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكة القائمة بين الجهتين، مبينا أن الوزارة تسعى لدعم القطاع المالي والتأمين، إضافة إلى توفير الحلول للتحديات التي تواجه القطاع، وضمان نموه وتوسع أعماله.

واستعرض استراتيجية سوق العمل وبعض المبادرات المعنية بالتوطين وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل، والأنماط الجديدة للعمل وأثرها على السوق، ودعم القطاع الخاص في المملكة.