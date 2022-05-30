طرح مشروعات واستثمارات عقارات الدولة عبر بوابة فرص

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ومثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في توقيع المذكرة وكيل الوزارة للاستثمار وتنمية الإيرادات المهندس خالد الدغيثر، في حين مثل الهيئة العامة لعقارات الدولة نائب المحافظ لقطاع الاستثمار وتطوير الأعمال حمزة العسكر. وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقا من حرص الطرفين على تعزيز العمل المشترك والتكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تحفيز رؤوس الأموال المحلية واستقطاب استثمارات أجنبية في ظل إجراءات ميسرة في بيئة تتسم بالشفافية وتمنح الجميع فرصا متساوية للمنافسة، حيث ستستفيد الهيئة العامة لعقارات الدولة من بوابة «فرص»، بغرض طرح وإدارة الفرص الاستثمارية الخاضعة للهيئة.يذكر أن بوابة فرص هي منصة رئيسة يتم من خلالها طرح وإدارة الفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانات وبلديات المملكة، حيث تمكن المستثمرين من الاطلاع على جميع تفاصيل الفرص بسهولة وتمكين التقديم عليها وتوقيع العقود الكترونيا.
أهداف المذكرة:
- تعزيز الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لعقارات الدولة
- رفع مساهمة عقارات الدولة في الناتج الإجمالي المحلي
- تطوير وسائل طرح المشروعات والاستثمارات
- تحسين البيئة الاستثمارية وفق رؤية 2030
- توحيد البوابة الحكومية لتسويق الفرص الاستثمارية
- تبادل الخبرات والتجارب الاستثمارية الناجحة
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