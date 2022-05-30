الارشيف / الاقتصاد

طرح مشروعات واستثمارات عقارات الدولة عبر بوابة فرص

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر طرح مشروعات واستثمارات عقارات الدولة عبر بوابة فرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة لعقارات الدولة، مذكرة تفاهم، بهدف تطوير طرح المشروعات والاستثمارات المندرجة تحت اختصاص الهيئة العامة لعقارات الدولة، من خلال الإعلان عنها عبر بوابة «فرص»، وذلك للإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لعقارات الدولة، ورفع مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه.

ومثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في توقيع المذكرة وكيل الوزارة للاستثمار وتنمية الإيرادات المهندس خالد الدغيثر، في حين مثل الهيئة العامة لعقارات الدولة نائب المحافظ لقطاع الاستثمار وتطوير الأعمال حمزة العسكر. وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقا من حرص الطرفين على تعزيز العمل المشترك والتكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تحفيز رؤوس الأموال المحلية واستقطاب استثمارات أجنبية في ظل إجراءات ميسرة في بيئة تتسم بالشفافية وتمنح الجميع فرصا متساوية للمنافسة، حيث ستستفيد الهيئة العامة لعقارات الدولة من بوابة «فرص»، بغرض طرح وإدارة الفرص الاستثمارية الخاضعة للهيئة.

يذكر أن بوابة فرص هي منصة رئيسة يتم من خلالها طرح وإدارة الفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانات وبلديات المملكة، حيث تمكن المستثمرين من الاطلاع على جميع تفاصيل الفرص بسهولة وتمكين التقديم عليها وتوقيع العقود الكترونيا.

أهداف المذكرة:


  • تعزيز الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لعقارات الدولة
  • رفع مساهمة عقارات الدولة في الناتج الإجمالي المحلي
  • تطوير وسائل طرح المشروعات والاستثمارات
  • تحسين البيئة الاستثمارية وفق رؤية 2030
  • توحيد البوابة الحكومية لتسويق الفرص الاستثمارية
  • تبادل الخبرات والتجارب الاستثمارية الناجحة

كانت هذه تفاصيل خبر طرح مشروعات واستثمارات عقارات الدولة عبر بوابة فرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا