شكرا لقرائتكم خبر طرح مشروعات واستثمارات عقارات الدولة عبر بوابة فرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة لعقارات الدولة، مذكرة تفاهم، بهدف تطوير طرح المشروعات والاستثمارات المندرجة تحت اختصاص الهيئة العامة لعقارات الدولة، من خلال الإعلان عنها عبر بوابة «فرص»، وذلك للإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لعقارات الدولة، ورفع مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه.

ومثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في توقيع المذكرة وكيل الوزارة للاستثمار وتنمية الإيرادات المهندس خالد الدغيثر، في حين مثل الهيئة العامة لعقارات الدولة نائب المحافظ لقطاع الاستثمار وتطوير الأعمال حمزة العسكر. وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقا من حرص الطرفين على تعزيز العمل المشترك والتكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تحفيز رؤوس الأموال المحلية واستقطاب استثمارات أجنبية في ظل إجراءات ميسرة في بيئة تتسم بالشفافية وتمنح الجميع فرصا متساوية للمنافسة، حيث ستستفيد الهيئة العامة لعقارات الدولة من بوابة «فرص»، بغرض طرح وإدارة الفرص الاستثمارية الخاضعة للهيئة.

يذكر أن بوابة فرص هي منصة رئيسة يتم من خلالها طرح وإدارة الفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانات وبلديات المملكة، حيث تمكن المستثمرين من الاطلاع على جميع تفاصيل الفرص بسهولة وتمكين التقديم عليها وتوقيع العقود الكترونيا.

أهداف المذكرة:

