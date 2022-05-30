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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة الرياض تنظم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم، «ملتقى تمهير للقطاع العقاري»، بمقر الغرفة الرئيس.

ويشارك بالملتقى، 40 منشأة تعرض 236 فرصة تدريبية في القطاع العقاري في مجالات التسويق والمحاسبة والمالية والموارد بشرية وإدارة أعمال والإدارة العامة والقانون والمقيم العقاري ونظم المعلومات وتقنية المعلومات

والهندسة المعمارية والهندسة الإنشائية والهندسة الميكانيكية والبرمجة.

وبين نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية محمد المرشد، أن الملتقى الذي يعد الأول من نوعه، يأتي مواكبة لجهود الدولة في التوطين وفتح قطاعات أوسع لاستقطاب القوى البشرية الوطنية، مشيرا إلى أن

القطاع العقاري أحد أكبر القطاعات الاقتصادية التي تشهد نموا ونشاطا كبيرا مما يتيح مزيدا من فرص التدريب والتوظيف للشباب والفتيات السعوديين.