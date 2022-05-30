شكرا لقرائتكم خبر غرفة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشارك بالملتقى، 40 منشأة تعرض 236 فرصة تدريبية في القطاع العقاري في مجالات التسويق والمحاسبة والمالية والموارد بشرية وإدارة أعمال والإدارة العامة والقانون والمقيم العقاري ونظم المعلومات وتقنية المعلوماتوالهندسة المعمارية والهندسة الإنشائية والهندسة الميكانيكية والبرمجة.
وبين نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية محمد المرشد، أن الملتقى الذي يعد الأول من نوعه، يأتي مواكبة لجهود الدولة في التوطين وفتح قطاعات أوسع لاستقطاب القوى البشرية الوطنية، مشيرا إلى أن
القطاع العقاري أحد أكبر القطاعات الاقتصادية التي تشهد نموا ونشاطا كبيرا مما يتيح مزيدا من فرص التدريب والتوظيف للشباب والفتيات السعوديين.
كانت هذه تفاصيل خبر غرفة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.