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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمير جازان محمد بن ناصر، دشن المتجرَ الالكتروني للجمعية التعاونية للتسويق الزراعي بجازان، خلال افتتاحه فعالياتِ مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 2022 المقامِ بحديقة الملك فهد بمحافظة صبيا.

واستمع إلى شرح من رئيس مجلس إدارة الجمعية إبراهيم أبوشرحة عن أهداف المتجر في تسويق المانجو والفواكه الاستوائية ومختلف المنتجات الزراعية للمنطقة في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب عقد شراكات مع مختلف الجمعيات التعاونية الزراعية في مناطق المملكة لتسويق المنتجات الزراعية.

وبين أبوشرحة أن الجمعية التي تم تأسيسها في 1441، تسعى لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة بمنطقة جازان، وتقديم خدمات تسويقية متميزة للمزارعين، لافتا إلى عدد من المشروعات المستقبلية التي تعمل الجمعية على تنفيذها ومنها: إنشاء مراكز لتعبئة المنتجات الزراعية وتغليفها، وإنشاء مراكز للتسويق الزراعي.