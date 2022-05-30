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أمير جازان

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- بواسطة أيمن الوشواش - أمير جازان محمد بن ناصر، دشن المتجرَ الالكتروني للجمعية التعاونية للتسويق الزراعي بجازان، خلال افتتاحه فعالياتِ مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 2022 المقامِ بحديقة الملك فهد بمحافظة صبيا.

واستمع إلى شرح من رئيس مجلس إدارة الجمعية إبراهيم أبوشرحة عن أهداف المتجر في تسويق المانجو والفواكه الاستوائية ومختلف المنتجات الزراعية للمنطقة في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب عقد شراكات مع مختلف الجمعيات التعاونية الزراعية في مناطق المملكة لتسويق المنتجات الزراعية.

وبين أبوشرحة أن الجمعية التي تم تأسيسها في 1441، تسعى لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة بمنطقة جازان، وتقديم خدمات تسويقية متميزة للمزارعين، لافتا إلى عدد من المشروعات المستقبلية التي تعمل الجمعية على تنفيذها ومنها: إنشاء مراكز لتعبئة المنتجات الزراعية وتغليفها، وإنشاء مراكز للتسويق الزراعي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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