شكرا لقرائتكم خبر المركز الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وهدفت الورشة التي عقدت بالتعاون مع وزارة التجارة، إلى استطلاع الآراء حول أبرز أحكام «مشروع نظام حماية المستهلك»، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، وحماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو غير الآمنة، إلى جانب نشر وتعزيز ثقافة حقوق المستهلك، وتوعيته بحقوقه وواجباته، وتشجيع ثقافة الاستهلاك المستدام.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز الوطني للتنافسية، نظم ورشة عمل افتراضية حول «مشروع نظام حماية المستهلك»، بحضور نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري، ومشاركة 150 ممثلا عن الجهات الحكومية المعنية وقطاع الأعمال.وهدفت الورشة التي عقدت بالتعاون مع وزارة التجارة، إلى استطلاع الآراء حول أبرز أحكام «مشروع نظام حماية المستهلك»، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، وحماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو غير الآمنة، إلى جانب نشر وتعزيز ثقافة حقوق المستهلك، وتوعيته بحقوقه وواجباته، وتشجيع ثقافة الاستهلاك المستدام.

كانت هذه تفاصيل خبر المركز الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.