77 عقوبة على منشآت مخالفة لنظام الاستثمار التعديني في أبريل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية 793 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال أبريل الماضي 2022، وأصدرت 77 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها 44 عقوبة لاستغلال الرمل والحصى و12 عقوبة لاستغلال خام البحص و11 عقوبة لاستغلال مواد الردميات و4 عقوبات لاستغلال رمل السيليكا.

وأوضحت الوزارة أن المخالفين الذين يعملون دون تراخيص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، حيث شكل المخالفون في المنطقة الشرقية النسبة الأكبر من إجمالي العقوبات بواقع 31 عقوبة ثم منطقة الرياض بـ19 عقوبة، ومنطقة مكة المكرمة بـ12 عقوبة، ومنطقة المدينة المنورة بـ7 عقوبات، وسجلت 4 عقوبات على المخالفين في منطقة القصيم، فيما سجلت للمخالفين في كل من الباحة والجوف والحدود الشمالية وجازان عقوبة واحدة لكل منها.

وأكدت الوزارة مواصلتها في تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 5 تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.

مخالفات نظام الاستثمار التعديني في أبريل

الإجمالي:

77 عقوبة

تتوزع إلى:

44 عقوبة لاستغلال الرمل والحصى

12 عقوبة لاستغلال خام البحص

11 عقوبة لاستغلال مواد الردميات

4 عقوبات لاستغلال رمل السيليكا

العقوبات بحسب المناطق:

الشرقية 31 عقوبة

الرياض 19 عقوبة

مكة المكرمة 12 عقوبة

المدينة المنورة 7 عقوبات

القصيم 4 عقوبات

الباحة عقوبة واحدة

الجوف عقوبة واحدة

الحدود الشمالية عقوبة واحدة

جازان عقوبة واحدة