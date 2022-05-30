شكرا لقرائتكم خبر «البلدية والإسكان» تتفاهم مع «مكاتفة»لتوطيد العلاقة مع القطاع الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مذكرة تفاهم مع شركة مكاتفة؛ لتوطيد العلاقة مع القطاع الخاص، وتعزيز التعاون المشترك، وحصر وتذليل جميع العقبات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

ومثل الوزارة - خلال توقيع الاتفاقية- رئيس قطاع الخدمات البلدية والبنية التحتية الدكتور أحمد قطان، فيما مثل شركة مكاتفة مؤسسها ورئيسها التنفيذي الأمير وليد بن ناصر بن فرحان.

وتستهدف الاتفاقية دراسة أبرز التحديات لدى القطاع الخاص، ورفع تقارير دورية من قبل مكاتفة للوزارة بشأن ذلك، وعقد اللقاءاتِ بين الطرفين؛ لتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص، والتعاون مع وكالة تجربة العميل بالوزارة لإثراء أهداف الوكالة بمنظور القطاع الخاص ووكالة التراخيص والامتثال بالوزارة في مراجعة اشتراطات الأنشطة التجارية.

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، وتجسيدا للتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية، وضمن الجهود المشتركة لتوسيع مجالات الدعم الإبداعي والابتكاري في مجال خدمات المدن وجودةِ الحياةِ فيها.

أهداف الاتفاقية:

