شكرا لقرائتكم خبر «البلدية والإسكان» تتفاهم مع «مكاتفة»لتوطيد العلاقة مع القطاع الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومثل الوزارة - خلال توقيع الاتفاقية- رئيس قطاع الخدمات البلدية والبنية التحتية الدكتور أحمد قطان، فيما مثل شركة مكاتفة مؤسسها ورئيسها التنفيذي الأمير وليد بن ناصر بن فرحان.وتستهدف الاتفاقية دراسة أبرز التحديات لدى القطاع الخاص، ورفع تقارير دورية من قبل مكاتفة للوزارة بشأن ذلك، وعقد اللقاءاتِ بين الطرفين؛ لتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص، والتعاون مع وكالة تجربة العميل بالوزارة لإثراء أهداف الوكالة بمنظور القطاع الخاص ووكالة التراخيص والامتثال بالوزارة في مراجعة اشتراطات الأنشطة التجارية.
يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، وتجسيدا للتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية، وضمن الجهود المشتركة لتوسيع مجالات الدعم الإبداعي والابتكاري في مجال خدمات المدن وجودةِ الحياةِ فيها.
أهداف الاتفاقية:
- دراسة التحديات لدى القطاع الخاص
- رفع تقارير دورية للوزارة بشأن التحديات
- عقد لقاءات مشتركة بين الطرفين
- تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص
- التعاون مع وكالة تجربة العميل بالوزارة
- إثراء أهداف الوكالة بمنظور القطاع الخاص
- التعاون مع وكالة التراخيص والامتثال بالوزارة
- مراجعة اشتراطات الأنشطة التجارية
كانت هذه تفاصيل خبر «البلدية والإسكان» تتفاهم مع «مكاتفة»لتوطيد العلاقة مع القطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.