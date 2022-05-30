5 مذكرات واتفاقيات اقتصادية بين قطاعي الأعمال السعودي والطاجيكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت الغرفة التجارية بمكة المكرمة توقيع 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات اقتصادية بين قطاعي الأعمال السعودي والطاجيكي، وذلك خلال لقاء الأعمال الذي جمع بينهما.

وهدف اللقاء إلى تنمية البيئة الاستثمارية، وتنمية الاستثمارات السياحية، وتعزيز التبادل التجاري، وإطلاق مشاريع متنوعة بين الجانبين، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام كعكي، والسفير الطاجاكستاني لدى المملكة أكرم كريمي، والنائب الأول للجنة السفير حبيب الله أمير بيكزاده والأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق.

وجاء لقاء الأعمال السعودي الطاجاكستاني نهاية الأسبوع الماضي، ليعزز من سبل التعاون المشترك، وتحديد نقاط الالتقاء لبحث الفرص الاستثمارية خاصة في قطاع السياحة، وتعظيم الشراكات في هذا الجانب.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة أن الغرفة تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الصديقة والشقيقة من خلال استضافة الفعاليات والوفود الخارجية، مبينا أن الغرفة تهتم بدعم رفع نسب التبادل التجاري مع الشركاء، وقد شهدت في هذا الصدد العديد من الاتفاقيات ومنها توقيع الاتفاقيات مع الجانب الطاجاكستاني، مفيدا أن طاجيكستان لديها العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة، تدعمها الرغبة في جذب المستثمرين، فضلا عن الفرص الكبيرة التي تزخر بها المملكة.

من جهته، أكد السفير الطاجيكي لدى المملكة أن غرفة مكة المكرمة، باستضافتها لهذا الملتقى المهم لرجال الأعمال الطاجيك مع رصفائهم السعوديين، منحت فرصة للجانبين لاستكشاف الفرص هنا وهناك من خلال اللقاء المباشر، حيث جرى التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الشركات.