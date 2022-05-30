«رافد» مزود معتمد للتجهيزات الفنية للحافلات

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ونجحت الشركة في الحصول على هذا الاعتماد بعد عدة زيارات فنية، واجتياز جميع الاختبارات اللازمة للتقنيات المعمول بها في الشركة؛ للتأكد من القدرات الفنية والتشغيلية والتقنية وتطبيقها لمعايير الأمن والسلامة، كما أن حصول «رافد» على هذا الاعتماد يأتي في إطار جهودها في توظيف منظومة تقنية متطورة لتطوير خدماتها والارتقاء بها عبر إنشاء وتطوير أكثر من 10 أنظمة الكترونية وتطبيقات من خلال فريق مختص بهدف الارتقاء بالجودة والأداء، التي تسهم في تحسين خدمة النقل ومراقبتها، وترفع من معدلات الأمن والسلامة في أكثر من 60 ألف رحلة مدرسية يوميا ينفذها أسطول يتجاوز 30 ألف حافلة ومركبة في مختلف مناطق المملكة تشرف عليها الشركة.ويسهم هذا الاعتماد في تحسين وتطوير عمل الشركة الحالي والمستقبلي في تقديم خدمات النقل المدرسي لأكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة في مختلف أنحاء المملكة، عبر رفع مستوى جودة الرقابة والإشراف على الحافلات، وجودة خدمات النقل المقدمة، مما يجعل الشركة كذلك قادرة على التوسع في تقديم خدماتها الموثوقة في مجال الحلول التقنية والفنية للجهات الراغبة في تحقيق الالتزام باللوائح والاشتراطات التنظيمية.
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