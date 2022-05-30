أخبار البورصة اليوم الاثنين 30-5-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 30-5-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وذلك بعد تراجع دام 4 جلسات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقى 1.026 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.540 مليار جنيه.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ أم بى للهندسة، المصرية لنظم التعليم الحديثة.

البورصة تربح 1.03 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وذلك بعد تراجع دام 4 جلسات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقى 1.026 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.540 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 222.2 مليون ورقة مالية بقيمة 723.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.7 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.42% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.69%، والعرب على 15.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.47% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.52%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.2 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 19.6 مليون جنيه، 116.7 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 85.2 مليون جنيه، 56.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستوى 10109 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1729 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12397 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4082 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 1737 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2614 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3654 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1177 نقطة.

وصعدت أسهم 60 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 43 شركة، ولم تتغير مستويات 81 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة الوادى العالمية للاستثمار والتنمية 910 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة 10.8 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز الإسكندرية، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، النعيم القابضة للاستثمارات 14 ألف سهم، 26701 سهم، 5 آلاف سهم، على التوالى، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 8589 سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية إجمالى إيرادات بلغت 19.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية فى 31 مارس عام 2022 مقابل 32.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وحققت الشركة صافى خسائر 17.4 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 11.4 مليون جنيه.

وحققت شركة مصر بنى سويف للأسمنت، مبيعات بلغت 436.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل 225.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وبلغ صافى الربح بعد الضرائب 47.9 مليون جنيه مقارنة مع 37.4 مليون جنيه.

وحققت شركة بلتون المالية القابضة، إجمالى إيرادات التشغيل فى 31 مارس عام 2022 بلغت 99.3 مليون جنيه مقابل 76.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وبلغ صافى الربح 3.8 مليون جنيه.

حققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، مبيعات بلغت 4.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 31 مارس عام 2022 مقابل 1.99 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 111%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 2.1 مليار جنيه مقابل 792.7 مليون جنيه بنسبة نمو 164%.