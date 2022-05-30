شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ شهر، بعد تخفيف الصين لبعض القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد مما عزز الآمال في تعافي الاقتصاد الصيني.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مؤشر ستوكس 600 الرئيسي للأسهم الأوروبية ارتفع بنسبة 6ر0% بنهاية تعاملات بورصة لندن للأوراق المالية ليواصل ارتفاعه لليوم الرابع على التوالي وهي أطول فترة ارتفاع متصلة منذ آذار/مارس الماضي.

وكانت أسهم شركات السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا بين الأكثر ارتفاعا فيما تخلفت أسهم شركات الاتصالات والمرافق.

وأشارت بلومبرج إلى أن الأسهم الأوروبية تعاني من الضغوط خلال العام الحالي في ظل تزايد المخاوف من اتجاه البنوك المركزية نحو تشديد السياسة النقدية وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار والحرب الروسية ضد أوكرانيا.

في الوقت نفسه تزايد نشاط المشترين في السوق خلال الأسبوع الماضي، حيث أدى انخفاض أسعار الأسهم واستمرار تحسن توقعات الأرباح إلى تزايد شهية المستثمرين لشراء الأسهم.