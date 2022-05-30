شكرا لقرائتكم خبر عن "إيسترن كومباني" تستحوذ على 24% من المتحدة للتبغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" عن موافقة الجمعية العامة العادية لشركة الشرقية "إيسترن كومباني" على الاستحواذ على حصة 24% في رأسمال الشركة المتحدة للتبغ – الذراع المصرية لعملاق صناعة التبغ فيليب موريس، وفقا لملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية "أيسترن كومباني" المنعقدة في 26 مايو الجاري، والبيان الذي تم الإفصاح عنه من (بي دي إف) إلى البورصة المصرية.

وشملت القرارات، الموافقة على عقد الطباعة مع الشركة المتحدة للتبغ، والموافقة على الاتفاقية الرئيسية لتنظيم العلاقات بين الشركة المتحدة للتبغ والشركة الشرقية "إيسترن كومباني".

وستصبح المتحدة للتبغ ثاني شركة لتصنيع السجائر في مصر، ويعد هذا الاستحواذ هو جزء من اتفاقية وقعتها الشركتان سابقًا لتصنيع السجائر محليًا. وكانت المتحدة للتبغ الشركة الوحيدة التي تقدمت رسميا للحصول على رخصة تأسيس مصنع سجائر ثان في المزايدة التي طرحت العام الماضي، مما مهد الطريق أمامها للحصول على ترخيص ودخول السوق المصري.