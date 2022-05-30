شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الشهادة الجديدة لبنك مصر بعائد 14% لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بنك مصر، اليوم عن توقف طرح منتج شهادة طلعت حرب ذات العائد 18% سنوياً، وذلك اعتباراً من نهاية عمل يوم الإثنين الموافق 30 مايو 2022. ويستمر العملاء أصحاب شهادة طلعت حرب بالتمتع بها حتى تاريخ استحقاق شهاداتهم، ويتم اضافة قيمة الشهادة إلى حساباتهم لدى البنك عند الاستحقاق.

هذا كما يحظى البنك بأعلى عائد على الشهادات الادخارية ذات الثلاث سنوات "القمة"، وذلك بعد رفع العائد الخاص بها ليصبح 14% سنوياً ويصرف العائد شهرياً، وجدير بالذكر أن العمل بالعائد الجديد للشهادة عند التجديد أو الشراء اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022.

هذا ويحرص بنك مصر دائماً على ارضاء العملاء وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم البنكية، والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتناسب مع هذه الاحتياجات.