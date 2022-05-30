شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع 10 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 18 بـ 874 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع بحوالي 10 جنيهات بالتعاملات المسائية وسجل جرام الذهب عيار 18 سعر 874 جنيها للجرام، وقت صياغة هذه السطور، وذلك مع تراجع في سعر الذهب بالبورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 874 جنيها.

عيار 21 يسجل 1020 جنيها.

عيار 24 يسجل 1166 جنيها.

الجنيه الذهب 8160 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب هذا الأسبوع مع استمرار ضعف الدولار، مسجلاً ارتفاعًا للأسبوع الثاني على التوالي وسط رهانات على سياسة نقدية أكثر تحفظًا للفدرالي، وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 1853.39 دولارًا للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1851 دولارًا، وعلى الصعيد الأسبوعي، أغلق الذهب على ارتفاع 0.5%.

وسلط محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء من 3 إلى 4 مايو 2022 والذي صدر يوم الأربعاء، الضوء على أن معظم المشاركين يفضلون رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في اجتماعات يونيو ويوليو.

تؤدي أسعار الفائدة وعائدات السندات المرتفعة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، والتي لا تنتج شيئًا.وانخفض مؤشر الدولار مُسجلًا تراجعات للأسبوع الثاني على التوالي، مما يجعل السبائك أقل تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.