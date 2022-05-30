شكرا لقرائتكم خبر عن بنكا الأهلى ومصر يوقفان شهادة 18%.. وإطلاق شهادة جديدة بعائد 14% لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، إيقاف شهادة الـ18% بعد تحقيق المستهدف منها بمبلغ حوالى ٧٥٠ مليار جنيه لدى بنكى الاهلى و مصر

زيادة سعر عائد شهادة الثلاث سنوات عند التجديد او الشراء لتصبح بعائد سنوى ١٤٪؜ بدلا من ١١٪؜ و يصرف العائد شهريا.

و قد بلغت حصيلة شهادة ال١٨٪؜ مبلغ ٥١٥ مليار جنيه طرف البنك الاهلى المصرى و ٢٤٠ مليار جنيه طرف بنك مصر منذ صدورها فى ٢١ مارس حتى نهاية عمل اليوم.