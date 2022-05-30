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بنكا الأهلى ومصر يوقفان شهادة 18%.. وإطلاق شهادة جديدة بعائد 14% لمدة 3 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - قرر البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، إيقاف شهادة الـ18%  بعد تحقيق المستهدف منها بمبلغ حوالى ٧٥٠ مليار جنيه لدى بنكى الاهلى و مصر

 

زيادة سعر عائد شهادة الثلاث سنوات عند التجديد او الشراء لتصبح بعائد سنوى ١٤٪؜ بدلا من ١١٪؜ و يصرف العائد شهريا. 

 

و قد بلغت حصيلة شهادة ال١٨٪؜ مبلغ ٥١٥ مليار جنيه طرف البنك الاهلى المصرى و ٢٤٠ مليار جنيه طرف بنك مصر منذ صدورها فى ٢١ مارس حتى نهاية عمل اليوم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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