شكرا لقرائتكم خبر عن بنكا الأهلى ومصر يوقفان شهادة 18%.. وإطلاق شهادة جديدة بعائد 14% لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، إيقاف شهادة الـ18% بعد تحقيق المستهدف منها بمبلغ حوالى ٧٥٠ مليار جنيه لدى بنكى الاهلى و مصر
زيادة سعر عائد شهادة الثلاث سنوات عند التجديد او الشراء لتصبح بعائد سنوى ١٤٪ بدلا من ١١٪ و يصرف العائد شهريا.
و قد بلغت حصيلة شهادة ال١٨٪ مبلغ ٥١٥ مليار جنيه طرف البنك الاهلى المصرى و ٢٤٠ مليار جنيه طرف بنك مصر منذ صدورها فى ٢١ مارس حتى نهاية عمل اليوم.