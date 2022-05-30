شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو توقع مذكرة تفاهم لإعادة تدوير الأثاث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت أرامكو والجمعية التعاونية "أثاث" بالمنطقة الشرقية، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم تهدف للتوعية بأهمية الإسهام في خدمة المجتمع، والمحافظة على أوجه النعم من خلال إعادة تدوير الأثاث المستخدم، ودعم المستفيدين من جهات خيرية ومنظمات غير ربحية وأفراد من ذوي الدخل المحدود.

وقال النائب الأعلى للرئيس لقطاع الموارد البشرية والخدمات المساندة نبيل الجامع: "يمثّل التعاون مع الجمعية التعاونية "أثاث" جانبًا من التواصل الفعّال مع المؤسسات المجتمعية لتعزيز مبادرات التمكين وبناء القدرات، حيث تشارك أرامكو في العديد من مشاريع المسؤولية الاجتماعية ومبادرات المواطنة التي تستهدف دعم البيئة والمجتمعات التي تعمل فيها.

وتُسهم هذه المذكرة في إطلاق منصة تبرعات عينية أكبر وأكثر فعالية للاستفادة من أثاث الشركة المستعمل في المكاتب والمجتمعات السكنية، وذلك في إطار تطبيقات أرامكو لمبادئ الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة من خلال استخدام موارد الشركة على نحو أكثر استدامة، والحدّ من الهدر وإعادة الاستخدام الأقصى للمواد وإعادة تصنيعها وتدويرها".

وأضاف الجامع أن نموذج الاقتصاد الدائري في أرامكو يستهدف إدخال تغيير منهجي أكثر استدامة، بما يضيف المزيد إلى محفظة الشركة من المبادرات في هذا المجال، حيث يعمل هذا النموذج على بناء رأس المال الاقتصادي والاجتماعي والطبيعي، من خلال تقليل حجم استهلاك الموارد المحدودة، والحد من حجم النفايات، والحرص على استمرار استخدام المنتجات والمواد، وتجديد النظم الطبيعية.

من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة جمعية "أثاث" عبدالله الفوزان عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة التي تُعد باكورة المبادرات التي تطلقها الجمعية التعاونية "أثاث"، مبيّنًا أنها جمعية حديثة تأسست بمبادرة من عدد من رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية بهدف تعزيز ثقافة حفظ النعمة والتوعية بأهمية إعادة تدوير الأثاث.

وتشمل المذكرة استلام الأثاث المستخدم من الشركة وإعادة تدويره وفقًا لأنشطة وأنظمة الجمعية التي تعمل بفريق متخصص بخطوات متعددة من بينها التأكد من جودة الأثاث عند استقباله، والعمل على توفير القنوات الملائمة للاستفادة منه.