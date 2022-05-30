شكرا لقرائتكم خبر عن «باتك»: 126 مليون ريال قيمة شراء أرض بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن قيام الشركة التابعة والمملوكة لها بالكامل «شركة باتك العقارية»، بشراء أرض خام بالمدينة المنورة بقيمة 126.388 مليون ريال، في حي قريضة بالمدينة المنورة، تبلغ مساحتها الإجمالية 229.796 مليون م2، يوم الأحد الماضي، فيما تهدف الشركة إلى تطوير الأرض وإعادة بيعها.

وقالت الشركة إن تمويل الصفقة سيتم من التسهيلات الائتمانية من مصرف الراجحي، المعلن عنها بتاريخ 26/5/2022، إضافة إلى الموارد الذاتية لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (الشركة المالكة لشركة باتك العقارية).

وتأتي هذه الصفقة لدعم تنفيذ خطط الشركة الإستراتيجية والتطويرية، من خلال التوسع في تنويع الاستثمارات العقارية وزيادة أصول المحفظة العقارية للمجموعة، والتي ستدعم نموها وتناغمها مع باقي شركات المجموعة.

وأوضحت الشركة أن الأثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها تحقيق زيادة كبيرة في أصول الشركة العقارية، ما ينعكس إيجابا على نموها، ويحقق الأثر المتوقع من الصفقة وما يليها من فرص متتابعة في القطاع.