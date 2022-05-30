شكرا لقرائتكم خبر عن فرض تعليق مؤقت على إحدى مجموعات منتجات الدواجن لـ «المنجم للأغذية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة المنجم للأغذية عن فرض تعليق مؤقت من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة، على إحدى مجموعات منتجات الدواجن التي تستوردها الشركة من إحدى الدول، نتيجة وجود إنفلونزا الطيور في بعض مناطقها، وذلك في إطار المراجعة الدورية والمستمرة من قبل الهيئة لجميع ما يستجد من متغيرات تتعلق بسلامة الغذاء.

وأضافت أن الشركة أجرت الاتصالات اللازمة مع الهيئة أمس الأحد، بغرض توضيح الإجراءات المتبعة من قبل المورد لضمان سلامة المنتجات، وفق المعايير المتعارف عليها في صناعة الغذاء، علما بأن المورد قدم ما يثبت سلامة منتجاته من ذلك، وعليه تم الطلب من الهيئة العامة للغذاء والدواء برفع التعليق المؤقت.

وأكدت الشركة أن لديها مخزونا من منتجات الدواجن يكفي لعدة أسابيع، مشيرة إلى أن الأثر المالي مرتبط بتاريخ رفع التعليق المؤقت، الأمر الذي يتعذر تقديره في الوقت الراهن، فيما سيتم الإعلان عن أي تطورات بهذا الخصوص في حينه.