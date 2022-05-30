الارشيف / الاقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعد تراجع دام 4 جلسات، وربح رأس المال السوقي 1.026 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.540 مليار جنيه.

 

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستوى 10109 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1729 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12397 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4082 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 1737 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2614 نقطة.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا