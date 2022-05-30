شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 120.10دولار لبرنت و116.08دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 120.10دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 116.08دولار للبرميل.

وأكد مسؤول أوروبى، أن الاتحاد الأوروبى فشل الأحد فى التوصل لاتفاق على فرض حظر على النفط الروسى، فيما أكد دبلوماسى أوروبى، أن قمة الاتحاد الأوروبى اليوم الأثنين ستبحث خيارات تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا.

ومن جانبها طالبت دولة المجر، الاتحاد الأوروبى بتعويضات قبل الموافقة على حظر النفط الروسى، فيما قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن الاتحاد الأوروبى يواصل تسهيل إيصال المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وأضاف مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى،: اتفقت مع وزير خارجية أوكرانيا على ضرورة الإسراع بتطبيق العقوبات ضد روسيا، وتابع مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى،: سنبحث مع المجلس الأوروبى تأثير العملية العسكرية الروسية على أمن الغذاء العالمي.

ويدرس ممثلو الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى كيفية إزالة العقبات أمام فرض حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو تتضمن حظرا على النفط الروسى بحلول نهاية العام، ووفقا لروسيا اليوم، إن الحل الذى جرى بحثه اليوم فى بروكسل ركز على استثناء خط أنابيب دروجبا من الحظر النفطى لتكون العقوبات مفروضة فقط على إمدادات النفط عبر السفن، حيث يصل ثلثا إمدادات النفط الروسى إلى دول الاتحاد الأوروبى عبر السفن والثلث المتبقى عبر خط دروجبا.

واقترحت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبى والمجلس الأوروبى، أن يسمح بالمضى قدما فى الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية التى تُجرى مشاورات بشأنها منذ مطلع مايو ويعنى هذا الحظر وقف عمليات تسليم النفط الروسى عبر البحر، وقف شراء النفط فى غضون ستة أشهر والمنتجات النفطية بحلول نهاية العام وتتضمن الحزمة أيضا عقوبات جديدة على مصارف روسية وتوسيع اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبى لتشمل شخصيات روسية جديدة، كما هناك خيارا آخر مطروح وهو إرجاء تبنى حزمة العقوبات كلها إلى حين إيجاد حل لإمداد هنغاريا بالنفط، بحسب المصادر نفسها.