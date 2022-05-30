شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يعلن انطلاق فعاليات معرض "صنع فى دمياط" الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق يوم الأربعاء القادم الموافق 1 يونيو فعاليات معرض "صنع في دمياط" للأثاث في قاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة، وذلك بمشاركة عشرات من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط، لعرض منتجاتهم ذات الجودة العالية أمام جمهور القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها، بأسعار تنافسية تلبي احتياجات الجمهور.

وتمتد فعاليات المعرض على مدار 10 أيام حيث يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء.

ويضم معرض "صنع في دمياط" مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطي الفاخر ذو السمعة العالمية، والذي يمتاز بأجود أنواع الاخشاب الطبيعية والتصميمات التراثية والعصرية التي تناسب مختلف الأذواق، وذلك بأسعار تنافسية في متناول المستهلك المصري الراغب في تجهيز منزله واقتناء قطع الأثاث الفاخرة.

ومن بين تشكيلة الأثاث الدمياطي المتاحة بالمعرض، عرض لفرش المنزل بالكامل بأثاث دمياطي فاخر بمبلغ 48 ألف جنيه، وعرض آخر بشراء 3 غرف بخصم 25%.

جدير بالذكر أن المعرض من المقرر أن ينعقد في الفترة من 1 يونيو وحتى 10 يونيو المقبل، ويضم تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة للجميع.