شكرا لقرائتكم خبر عن زراعات القطن طويل التيلة بالمحافظات تصل لربع مليون فدان بنسبة زيادة 60‎%‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت زراعات القطن المصري طويل التيلة لنحو ربع مليون فدان فى 17 محافظة ومنطقة، وذلك بنسبة زيادة فى المساحات تبلغ 60‎%‎ مقارنة بالموسم الماضى، وفق بيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وسط توقعات بارتفاع المساحات لنصف مليون فدان لأول مرة منذ نحو 15 عاما .

وكشف الدكتور محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، لـ"الخليج 365" أن الزراعات القطن المصرى طويل التيلة، ارتفعت لنحو 248 ألف فدان بنسبة زيادة 60.06‎%‎ مقارنة بالموسم الماضى، خلال نفس الفترة للزراعات حيث بلغت نحو 204 آلاف فدان، وسط اقبال المزارعين على الزراعة بالمحافظات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف محمد خضر أن إجمالى الزراعات فى وجه بحرى، ارتفعت إلى نحو 222 الف فدان بزيادة تبلغ قرابة 59‎%‎ فيما ارتفعت مساحات وجه قبلى لأكثر من 26 ألف فدان بنسبة زيادة بلغت 75%.

وأشار إلى أن محافظة كفر الشيخ، تصدرت الزراعات بواقع 80 ألف فدان من صنف جيزة 94، وأصناف أخرى، بنسبة زيادة بلغت بنسبة 63%، تليها محافظة الدقهلية بنحو 45 ألف فدان صنف جيزة 94، بنسبة زيادة 71%، ثم محافظة الشرقية بواقع 39 ألف فدان من جيزة 94،بنسبة زيادة بلغت 63‎%‎ فيما تصدرت محافظة الفيوم زراعات وجه قبلى بنحو 14.5 ألف فدان بنسبة زيادة 68.2‎%‎.

وتشير توقعات الهيئة، لزراعة نحو 415 ألف فدان بزيادة تبلغ نحو 177 ألف فدان عن المساحات المنزرعة الموسم الماضى، وذلك فى 17 محافظة ومنطقة، لأول مرة منذ سنوات عديدة، حيث شهت الزراعات تراجعا كبيرا خلال ال 15 سنة الماضية.

ووجه السيد القصير، وزير الزراعة بأهمية إدراج المبادرات الجديدة للقطن مع مبادرة حياة كريمة لخدمة المزارعين، وزيادة الإنتاجية والتوسع فى الزراعات بما ينعكس على الاقتصاد المصرى ولا سيما أن مصر متميزة فى إنتاج الأقطان طويلة التيلة التى لا يوجد مثيل لها فى العالم.

كما وجه وزير الزراعة بأهمية توفير التقاوي الجيدة لجميع المساحات المقررة زراعتها في الموسم الجديد، وذلك قبل بداية مواعيد الزراعة بوقت مناسب، مما ينعكس على زيادة المساحات الزراعية، التى تتم حاليا.