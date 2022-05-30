شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث مع سفير فرنسا التوسع فى الاستثمارات الفرنسية بقطاع التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مارك باريتى سفير فرنسا بالقاهرة؛ تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز آفاق التعاون بين مصر وفرنسا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضخ المزيد من الاستثمارات الفرنسية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات ذات الصلة وعلى رأسها تلك المتعلقة بالتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى.

حضر اللقاء؛ المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وفابيو جرازى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر، وميشيل أولدنبرج المستشار الاقتصادى للسفارة الفرنسية بالقاهرة.

هذا وأكد الدكتور عمرو طلعت على تعدد ملفات التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر وفرنسا فى ضوء تواجد العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفرنسية فى السوق المصرى؛ فضلا عن التعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية والذكاء الاصطناعى والمدن الذكية، والابتكار وريادة الأعمال.

كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الحكومة المصرية قدمت العديد من الحوافز التى تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر؛ معربا عن تطلعه إلى زيادة استثمارات الشركات الفرنسية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تم الاتفاق على عقد منتدى للشركات الفرنسية فى مصر لاستعراض مقومات القطاع وما يتضمنه من فرص استثمارية واعدة.

من جانبه؛ أعرب مارك باريتى سفير فرنسا بالقاهرة عن تطلعه إلى تفعيل إعلان النوايا الذى تم توقيعه فى مجال الذكاء الاصطناعى بين الحكومتين المصرية والفرنسية فى أكتوبر 2021 إبان زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للعاصمة الفرنسية باريس.

كما تناول اللقاء استعراض آليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الذكاء الاصطناعى والاستفادة من الخبرات الفرنسية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى دعم برامج التدريب فى مستويات مختلفة. وكذلك بحث سبل دفع التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم الدعم التقنى لمشروعات التحول الرقمى فى مصر.