شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. انعقاد الجمعية العامة غير العادية لـ«أسمنت ينبع» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يوم الأربعاء المقبل، على أن تكون المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي.

وأشارت الشركة في بيان نشرته «تداول» إلى أنه تم فتح باب التصويت في الساعة العاشرة صباح يوم السبت الماضي وينتهي بنهاية وقت انعقاد الجمعية.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن إيقاف مجدول لخط الإنتاج الرابع لغرض إجراء أعمال الصيانة المجدولة بما يتماشى مع المعايير المتبعة للصيانة الروتينية والوقائية اللازمة. والتي ستسهم في رفع مستوى الاعتمادية وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

ومن المتوقع أن يستمر هذا التوقف المُدرج ضمن خطة عمل وميزانية الشركة للعام الحالي قرابة 25 يومًا ابتداءً من يوم الأحد 22 مايو 2022، علمًا بأنه لا يوجد أثر ينعكس على البيانات المالية للشركة، ولن تتأثر أسعار البيع ولا خدمة العملاء خلال فترة التوقف نظرًا للمخزون الإستراتيجي الذي تحتفظ به الشركة.