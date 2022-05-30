شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الخليج الأهلية»: 100 % نسبة تغطية الطرح المتبقي لأسهم حقوق الأولوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، أن نسبة تغطية الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية بلغت 100 %، فيما بلغ عدد الأسهم التي تمت تغطيتها من قبل المؤسسات الاستثمارية خلال فترة الطرح المتبقي نحو 4.187 مليون سهم، بنسبة 25.08 %، بينما بلغ عدد أسهم حقوق الأولوية التي تمت تغطيتها من قبل متعهد التغطية «يقين كابيتال» 12.510668 مليون سهم، بنسبة 74.92، في حين بلغ عدد الأسهم المباعة 166.976.68 مليون سهم.

وبحسب بيان للشركة على موقع «تداول»، فإن صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم بلغ 74.600 ريال، فيما سيتم إيداع الأسهم في حسابات المساهمين 2 يونيو.

وأشارت الشركة إلى أن عدد أسهم حقوق الأولوية المطروحة لزيادة رأس المال بلغ 22.947.464 سهما، بينما بلغ عدد أسهم حقوق الأولوية التي تمت تغطيتها في فترة الطرح والاكتتاب 6.249.796 سهما، مشيرة إلى أنه سيترتب على تغطية متعهد التغطية (يقين كابيتال) أن تصبح ملكية شركة «يقين كابيتال» في رأس المال الشركة بما نسبته 27.26 %.