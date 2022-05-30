شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة رأس مال «أمانة للتأمين التعاوني» لـ430 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أمانة للتأمين التعاوني على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، إذ تبلغ قيمة الطرح لكل سهم وقيمته الاسمية 10 ريالات، فيما بلغ عدد الأسهم المطروحة 30 مليون سهم.

وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية أسفرت عن الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنحو 300 مليون ريال، فيما كان رأس المال قبل الزيادة 130 مليون ريال، ليبلغ الإجمالي 430 مليون ريال، بينما كان عدد الأسهم قبل الزيادة 13 مليون سهم، في حين بلغ بعد الزيادة 43 مليون سهم، وبلغت نسبة الزيادة في رأس المال 230.7 %.

وأوضحت الشركة أن أسباب زيادة رأس المال جاءت لدعم خطط الشركة المستقبلية وتعزيز هامش الملاءة المالية وزيادة مداخيل الاستثمار.

ووفقًا لبيان الشركة على «تداول»، فإنه في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيّدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، داعية عموم المساهمين لإتمام الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يومًا من صدور قرار الجمعية بالموافقة على الزيادة.