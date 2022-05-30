تراجع بقيمة 25 جنيهاً.. هبوط في أسعار الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر مع بداية التعاملات، حيث تراجع الجرام 25 جنيهاً، مقارنة بنهاية التعاملات المسائية أمس، على الرغم من ارتفاع المعدن عالمياً.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 683 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 879 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 1025 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1171 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 8200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وصعد سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1860 دولارا للأوقية، بنسبة بزيادة قدرها 0.34%، في الساعة 9:08 صباحا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.