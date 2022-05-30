شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للتشييد: 18 مليار جنيه مشروعات ننفذها فى مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس هشام أبو العطا، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للقابضة للتشييد والتعمير ، أن الشركات التابعة للقابضة فى مجالات المقاولات العامة والمرافق والكهرباء تنفذ مشروعات بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بنحو 18 مليار جنيه فى مختلف المحافظات وأغلبها فى صعيد مصر.

أضاف هشام أبو العطا لـ"الخليج 365" أن القابضة تولى ملف مشروعات حياة كريمة أهمية كبيرة فيما يتعلق بالالتزام بجداول تنفيذ المشروعات؛ بما يضمن تقديم الخدمات المتمثلة فى المرافق العامة والكهرباء والطرق والكبارى والمبانى الخدمية، علاوة على خطوط المياه والصرف الصحى فى مواعيدها، وهذا يشيع حالة من الرفح فى القرى المحرومة من تلك الخدمات والتى تدخلها لأول مرة.

أشار أن عددا كبيرا من المشروعات تم إنجازها بنسبة 100‎%‎ فى العديد من مراكز وقرى الجمهورية، وهى مشروعات متنوعة، لافتا أن الشركات التابعة حققت نسب إنجاز مرتفعة فى كل المشروعات التى تنفذها سواء فى الصعيد أو شمال وجنوب سيناء أو فى قرى وجه بحرى.

وتشمل مبادرة حياة كريمة مشروعات بتكاليف نحو 900 مليار جنيه لخدمة نحو 60 مليون مواطن وفق ما أعلنته الحكومة.