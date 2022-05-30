شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تسليم مقر مبنى بريد جديد عقب الانتهاء من تنفيذه بمدينة أخميم الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس مصطفي هارب مساح، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة والمشرف على مدينة أخميم الجديدة، بأنه تم تسليم مقر مبنى بريد جديد بالمجاورة الأولى بمدينة أخميم الجديدة لمسئولي هيئة البريد تسليماً إدارياً عقب الانتهاء من تنفيذه تمهيداً لتشغيله لخدمة المواطنين، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة البريد، وحرصاً من جهاز المدينة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتفقد المهندس مصطفى هارب ومرافقوه مكونات مبنى البريد للاطِّلاع على الخدمات التي سيقدمها المقر الجديد للمواطنين، مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية لما يتم الانتهاء من تنفيذه من مشروعات خدمية وتسليمها للجهات المسئولة عن التشغيل.

وأشار المهندس مصطفى هارب، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع في وقت قياسي وبأعلى جودة لخدمة أهالي المدينة، لافتاً إلى أن مساحة المشروع 583 مترا مسطحا.

وأكد المهندس مصطفى هارب، أن جهاز مدينة أخميم الجديدة سيسعي جاهداً لاستكمال كافة الخدمات بأنحاء المدينة تباعاً، مشيراً إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية الأخرى لتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة.