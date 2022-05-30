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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

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القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا.

 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 10063 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 1722 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 12342 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 4058 نقطة.

 

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1727 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2600 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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