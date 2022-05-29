أخبار البورصة اليوم الأحد 29-5-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 29-5-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متدنية، وخسر رأس المال السوقي 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 662.514 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الدولية للأسمدة والكيماويات، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، بي أي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تخسر 6.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متدنية، وخسر رأس المال السوقي 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 662.514 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 158.3 مليون ورقة مالية بقيمة 297.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.4 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.2% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.36%، والعرب على 5.44% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.47% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 983.4 ألف جنيه، 3.8 مليون جنيه، 13.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 11.7 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.12%، ليغلق عند مستوى 10086 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1721 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 12362 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 4072 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1727 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 2599 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 3643 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1178 نقطة.

وصعدت أسهم 18 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 72 شركة، ولم تتغير مستويات 92 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 1.1 مليون سهم، 134.8 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 6500 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، جدوى للتنمية الصناعية، 36 ألف سهم، 13 ألف سهم، 39360 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 77 ألف سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني إيرادات إجمالية شاملة القيمة المضافة 51.5 مليار جنيه بنسبة نمو 5.6%، وبلغت الإيرادات بدون ضريبة القيمة المضافة 12.8 مليار جنيه مقابل 12.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 5.2%، وتحقيق صافي ربح قدره 4.3 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 9.3%.

وحقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إيرادات الفوائد 94.2 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 97.6 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة انخفاض 3%، وبلغ صافي الربح 7.7 مليون دولار مقارنة مع 5.3 مليون دولار بنسبة نمو 46%.

كما حقق بنك فيصل الإسلامي المصري، إيرادات فوائد بلغت 4.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقارنة مع 3.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 42.4%، وبلغ صافي أرباح الفترة بعد الضرائب 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 578.5 مليون جنيه بنسبة نمو 122.9%.

وحققت شركة المنصورة للدواجن، إيرادات بلغت 52.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل 32.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 61%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 5.4 مليون جنيه مقارنة مع 450.5 ألف جنيه بنسبة نمو 1105%.

فيما حققت شركة مرسيليا للاستثمار العقاري، صافي الخسارة بعد الضريبة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل صافي ربح مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021، ويعود سبب الانخفاض إلى تراجع حجم الإيرادات التي بلغت عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2022 مبلغ 26.7 مليون جنيه مقارنة بالفترة السابقة من عام 2021 مبلغ 142.2 مليون جنيه، وهذا أدى إلى انخفاض صافي الربح.

حققت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، إيرادات بلغت 959.5 ألف جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 1.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 50.16%، وبلغ صافي الخسائر 1.3 مليون جنيه خلال الربع الأول مقارنة مع 101 ألف جنيه بنسبة انخفاض 1352%.

من جهتها قالت شركة الشرقية-إيسترن كومباني، إن الجمعية العامة العادية وافقت على مساهمة الشركة بقيمة 100 مليون جنيه بنسبة 24% في رأسمال الشركة المتحدة للتبغ، والموافقة على عقد إيجار قطعة أرض ومباني المخصصة لإنتاج منتجات فيليب موريس، وعقد إيجار لخطوط الإنتاج المستغلة في إنتاج فيليب موريس مع وعد بالبيع مع الشركة المتحدة للتبغ.

إعمار مصر

أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، موافقة مجلس الإدارة من حيث المبدأ على الدخول في شراكة بنسبة 25% بمشروع سكني، سياحي، تجاري في منطقة الساحل الشمالي على أن يتم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للشركة.

كما وافق مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية، على القوائم المالية للشركة في الفترة المالية الربع سنوية المنتهية في 31 مارس عام 2022، وبلغ إجمالي الإيرادات 2.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت أرباح الفترة 1.6 مليار جنيه مقارنة مع 529.1 مليون جنيه.

مصر الجديدة للإسكان

وأعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بدء تصميم مساحة 107 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة والسير في إجراءات الطرح بين المقاولين لتنفيذ المرحلة الأولى من المرحلة العاجلة بمساحة 52 فدانًا، ومن المتوقع انتهاء تنفيذ المرحلة العاجلة في الربع الثاني من عام 2023 بقيمة استثمارية مخصصة نحو 450 مليون جنيه.