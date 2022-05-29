شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات السعودية والبحرين والكويت بأولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على رأسها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.27% رابحًا 158.67 نقطة ليغلق عند مستوى 12689.01 نقطة، وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.62% رابحًا 11.68 نقطة ليغلق عند مستوى 1905.77 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.27% رابحًا 158.67 نقطة ليغلق عند مستوى 12689.01 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.58% رابحًا 130.26 نقطة ليغلق عند مستوى 22402.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 151.5 مليون سهم بقيمة 6.04 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها إنتاج الأغذية بنسبة 2.56%، أعقبه التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.30%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.30%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.18%، ثم قطاعي المرافق العامة والبنوك بنسبة 1.58%، 1.51%، على التوالي، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.1%، 1.09%، على التوالي، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.06%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية وحيدًا بنسبة 0.64%.

وقفز 148 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "حلواني إخوان" بنسبة 8.07%، ثم سهم "بوان" بنسبة 7.35%، ثم سهم "عناية" بنسبة 7.21%، وتراجع 56 سهمًا على رأسها سهم "صادرات" بنسبة 8.86%، ثم سهم "أنابيب الشرق" بنسبة 7.81%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 3.94%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 696.6 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.76% رابحًا 134.44 نقطة ليغلق عند مستوى 7766.46 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.88% رابحًا 158.31 نقطة ليغلق عند مستوى 8597.66 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.36% رابحًا 81.46 نقطة ليغلق عند مستوى 6064.04 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.48% رابحًا 92.20 نقطة ليغلق عند مستوى 6342.14 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 224.6 مليون سهم بقيمة 59 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.3 ألف صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 8.78%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.07%، يليه قطاعي الاتصالات والبنوك بنسبة 1.91%، 1.9%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.68%، ثم قطاعات المواد الأساسية والتأمين والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.51%، 1.49%، 1.41%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي السلع الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.79%، 0.72%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الطاقة والرعاية الصحية بنسبة 1.67%، 0.06%، على التوالي.

بورصة البحرين

وقفز المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.62% رابحًا 11.68 نقطة ليغلق عند مستوى 1905.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.1 مليون سهم بقيمة 253.2 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 52.68% مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة جي أف إتش المالية، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني بنسبة 3.33%، 1.36%، 0.16%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة نمو 17.34% مدفوعًا بصعود سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 1.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.25% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.39%، وصعد سهم البحرين لمطاحن الدقيق بنسبة 10%، وهبط سهمي شركة البحرين للتسهيلات التجارية، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1%، 0.33%، على التوالي.