شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية النيل توافق على نقل تبعيتها من القابضة للنقل البحرى للصناعات المعدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الوقائع المصرية اليوم قرارات الجمعية العامة لشركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات، برئاسة اللواء صلاح الدين حلمى، رئيس القابضة للنقل البحرى والبرى رئيس الجمعيات، مشيرة إلى أنه ‏فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروض على الجمعية العامة غير العادية بشأن اعتماد ما تم اتخاذه من إجراءات لإعادة الهيكلة المالية للشركة توافق الجمعية العامة للشركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات الاعتماد

‏الإجراءات التالية:

أولا تحويل مديونية الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لدى شركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات، والبالغ قيمتها 28,115,000 جنيه إلى مساهمة فى رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع قدره 48,116,000 جنيه بعد تحويل المديونية وتعليق جزء من الاحتياطات.

ثانيا استهلاك الخسائر المرحلة فى 30 يونيو العام الماضى بمبلغ 30,789,000 مليون خصم من حقوق الملكية يصبح رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ 21,086,000 جنيها مع قيام الشركة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمحاسبية الصادرة فى هذا الشأن.

كما وافقت الجمعية العامة على تعديل النظام الاساسى للشركة، ليتوافق مع تعديلات القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحة التنفيذية والموافقة على نقل تبعية الشركة من القابضة للنقل البحرى والبرى إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية، اعتبارا من 1 يوليو العام الماضى.