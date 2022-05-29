شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية stc توفر التدريب والتطوير لـ 2000 موظف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت أكاديمية stc اتفاقية مع كلية إدارة الأعمال بجامعة إمبريسا الإسبانية لتطوير القيادات وتدريب الكوادر العاملة بمجموعة stc.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية stc الرامية إلى الاستثمار في الكفاءات والكوادر الماهرة وإعداد قادة قادرين على مواكبة تطورات المستقبل، والالتزام بالتطوير المهني المستمر وضمان تأهليهم بكفاءة لشغل المناصب القيادية.

حضر توقيع الاتفاقية في مقر أكاديمية stc سعادة سفير دولة اسبانيا لدى المملكة السيد خورخي ايبيا سيرا، ووقع الاتفاقية كل من الدكتورة موضي الجامع نائب الرئيس التنفيذي وعميد أكاديمية stc، وسانتياغو إنيغيز دي أونزونيو، رئيس جامعة IE.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة موضي الجامع: "تتمثل رؤية أكاديمية stc في أن تكون مركزاً للتعلم والابتكار في المملكة وخارجها تحقيقاً لاستراتيجية مجموعة stc للمساهمة في دفع عجلة التحول الرقمي والثقافي من خلال تطوير قادة المستقبل ذوي القدرات الاستراتيجية وتزويدهم بحلول وخبرات تعليمية مبتكرة".

يذكر أن عدد المستفيدين المتوقع من هذه الاتفاقية يبلغ أكثر من 2000 موظف سيحصلون على التدريب المقدم في هذا الإطار، كما سيتم تخصيص جميع برامج القيادات وفقاً لاحتياجات مجموعة stc وبناءً على قيادة الشركة وكفاءاتها الأساسية.