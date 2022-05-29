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وأوضح رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد الراجحي، أن الرسوم والضرائب تعد من مصادر المالية العامة، مما يستوجب معرفة آثارها على المالية العامة وكذلك آثارها الاجتماعية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منتدى الرياض الاقتصادي نظم بالتعاون مع غرفة تبوك حلقة النقاش الثانية حول «أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الضرائب والرسوم والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار»، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك عماد الفاخري وعدد من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وذلك في إطار استعدادات منتدى الرياض الاقتصادي لعقد دورته العاشرة.وأوضح رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد الراجحي، أن الرسوم والضرائب تعد من مصادر المالية العامة، مما يستوجب معرفة آثارها على المالية العامة وكذلك آثارها الاجتماعية.

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